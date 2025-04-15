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Налоговая заблокировала счета звезды «Трудных подростков» из-за долга

SHOT: ФНС заблокировала счета актера Гарцунова из-за долга в 167 тыс. рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Владимира Гарцунова, известного по роли Платона в сериале «Трудные подростки». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, Гарцунов на протяжении долгого времени не выплачивал налоги за свое ИП, которое связано с исполнительскими искусствами. Изначально ему капали пени, но потом ФНС решила заблокировать счета актеру.

Всего, утверждает SHOT, звезда «Трудных подростков» задолжал налоговой 167 тыс. рублей.

Актер Владимир Гарцунов приобрел известность после выхода сериала «Трудные подростки» с Глебом Калюжным. Всего в его фильмографии более 25 проектов.

В начале апреля сообщалось, что ФНС арестовала счета лейбла Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк). По данным Mash, первые проблемы с ФНС у фирмы артиста «Сайонара бойс», занимающейся звукозаписью и выпуском мерча артиста, начались в июне 2024-го. С тех пор доходы рэпера снизились в восемь раз и лейбл потерпел убытки в миллион рублей.

Заплатить налоги, в том числе пени размером 30 тысяч рублей, компания не смогла, вследствие чего ее счета были заблокированы, сообщал Mash.

Ранее сообщалось, что Бородина экономит на гостях ради свадьбы: «Это сумасшествие!».

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