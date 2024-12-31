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На Украине снесли памятник Владимиру Высоцкому

В Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому возле киностудии
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Телеграм-канал «Политика Страны»

В Одессе демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Канал опубликовал видео, как спецтехника забирает скульптуру, которая была расположена возле местной киностудии.

В сентябре власти Одессы постановили снести 19 памятников российским поэтам из-за содержания «символики российской имперской политики». Среди подлежащих сносу объектов были памятники Владимиру Высоцкому, а также Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

4 декабря депутаты местного городского совета Одессы также приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. В ходе заседания парламентарии приняли проект бюджета Одессы на 2025 год, который также включает статью о выделении средств, их направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын призвал к развитию туризма в КНДР.

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