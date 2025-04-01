На Украине демонтируют памятник, посвященный Полтавской битве

Памятник в центре города Полтавы, установленный на месте отдыха царя Петра I после победы над шведскими войсками в 1709 году, поэтапно демонтируют. Об этом сообщает издание «Общественное».

По данным издания, в настоящее время проходит первый этап демонтажа. С памятника сняли полотно, чтобы его смогли «исследовать эксперты». В среду, 2 апреля, планируется, что памятник возьмут в строительные леса для дальнейшего демонтажа. Точные сроки окончания работ не называются.

25 февраля сообщалось, что в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. В Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

Полтавская битва — генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием шведского короля Карла XII. Разгром шведской армии привёл к перелому в Северной войне в пользу России и в результате к ее победе в конфликте.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.