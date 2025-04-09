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Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба

При обрушении крыши доминиканского клуба погиб музыкант Рубби Перес
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Frank Franklin II/AP

В Доминикане при обрушении крыши в клубе погиб известный исполнитель национальной музыки Рубби Перес. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес, его слова передает РИА Новости.

«Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело», — сказал глава Центра.

Дочь музыканта Сулинка Перес, которая выступала на сцене вместе с отцом, говорила местным журналистам, что он жив и его планируют госпитализировать.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы и искать людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. На данный момент в больницу доставили 155 человек. Число жертв ЧП, согласно последним данным, возросло до 124. В республике объявили трехдневный национальный траур.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии в Санто-Доминго.

Ранее в Перу обрушилась крыша торгового центра.

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