Театр Надежды Кадышевой снизил задолженность перед ФНС

Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой снизил задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) до 10 тыс. рублей. Об этом сообщают «Страсти».

Еще в январе 2024 года СМИ писали, что театр Кадышевой был должен ФНС 1,6 млн рублей, но к 10 февраля 2025-го остались невыплаченными только 10,2 тыс. рублей. По данным «Страстей», причиной долга стали невыплаченные налоги на доходы физических лиц.

Летом 2024 года сообщалось, что спрос на концерты Кадышевой вырос вдвое на фоне новой популярности ее композиций у интернет-пользователей. По данным СМИ, гонорар певицы на корпоративах составляет 1,5 млн рублей.

По опросу ВЦИОМ Надежда Кадышева стала одной из самых популярных артисток российской эстрады в 2024 году — за нее проголосовали 2% россиян. Первое место заняла Полина Гагарина (19%), на втором месте оказалась Лариса Долина (10%), а третье место разделили Анна Asti, Валерия и Ирина Аллегрова (7%).

В феврале 2025 года концерт Надежды Кадышевой отменили в Ульяновске из-за здоровья певицы. Подробности ее состояния не сообщались.

Ранее стало известно, что сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае.