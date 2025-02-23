В Ульяновске отменили концерт Кадышевой из-за здоровья певицы

Концерт Надежды Кадышевой отменили в Ульяновске. Об этом сообщает 73online.ru.

Выступление должно было состояться 31 марта во дворце «Губернаторский». По данным издания, концерт отменен в связи с плохим самочувствием Кадышевой. Подробности ее состояния неизвестны.

73online.ru заявил, что концерт певицы в Пензе перенесли с 28 марта на 19 мая.

В августе Telegram-канал SHOT заявлял, что Надежда Кадышева просит за свое выступление на частных мероприятиях полтора миллиона рублей.

По данным издания, спрос на концерты Кадышевой вырос вдвое из-за новой популярности песен исполнительницы, среди которых взорвавшая соцсети композиция «Плывет веночек».

Также SHOT раскрыл райдер артистки. Кадышева просила организаторов предоставить ей немногословного и некурящего водителя, автомобиль представительского класса не старше трех лет, а также размещение вдали от шумных мест. Приехать к месту проведения концерта Кадышева готова как на поезде в люксовом вагоне, так и на самолете в первом классе.

В гримерке Кадышевой нужны из еды и напитков только фрукты, печенье, вода, молоко, чай и кофе. Все окна гримерки певица просит занавесить шторой.

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