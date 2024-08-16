Стало известно, сколько стоит выступление Надежды Кадышевой

Певица Надежда Кадышева просит за свое выступление на частных мероприятиях полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, спрос на концерты Кадышевой вырос вдвое из-за новой популярности песен исполнительницы, среди которых взорвавшая соцсети композиция «Плывет веночек».

Также SHOT раскрыл райдер артистки. Она просит организаторов предоставить ей немногословного и некурящего водителя, автомобиль представительского класса не старше трех лет, а также размещение вдали от шумных мест. Приехать к месту проведения концерта Кадышева готова как на поезде в люксовом вагоне, так и на самолете в первом классе.

В гримерке Кадышевой нужны из еды и напитков только фрукты, печенье, вода, молоко, чай и кофе. Все окна гримерки певица просит занавесить шторой.

В июле в сети обсудили выступление певицы Надежды Кадышевой с сыном на VK Fest. Артистка исполнила с Григорием Костюком свой хит «Плывет веночек». Многие восхитились звездой, но раскритиковали ее первенца.

«Время не властно над ней»; «Она вообще не стареет»; «Сын по типажу на Шаляпина похож, и это сравнение не в его пользу», «Какой-то чересчур манерный сынок», — писали интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что певица Глюкоза отказалась лечиться в рехабе из-за боязни сливов.