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Стало известно, сколько стоит выступление Надежды Кадышевой

SHOT: певица Надежда Кадышева просит за выступление полтора миллиона рублей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Певица Надежда Кадышева просит за свое выступление на частных мероприятиях полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, спрос на концерты Кадышевой вырос вдвое из-за новой популярности песен исполнительницы, среди которых взорвавшая соцсети композиция «Плывет веночек».

Также SHOT раскрыл райдер артистки. Она просит организаторов предоставить ей немногословного и некурящего водителя, автомобиль представительского класса не старше трех лет, а также размещение вдали от шумных мест. Приехать к месту проведения концерта Кадышева готова как на поезде в люксовом вагоне, так и на самолете в первом классе.

В гримерке Кадышевой нужны из еды и напитков только фрукты, печенье, вода, молоко, чай и кофе. Все окна гримерки певица просит занавесить шторой.

В июле в сети обсудили выступление певицы Надежды Кадышевой с сыном на VK Fest. Артистка исполнила с Григорием Костюком свой хит «Плывет веночек». Многие восхитились звездой, но раскритиковали ее первенца.

«Время не властно над ней»; «Она вообще не стареет»; «Сын по типажу на Шаляпина похож, и это сравнение не в его пользу», «Какой-то чересчур манерный сынок», — писали интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что певица Глюкоза отказалась лечиться в рехабе из-за боязни сливов.

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