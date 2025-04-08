Сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае

Модель Мерман вспомнила, что сын Кадышевой бросил ее беременную в ОАЭ без денег

Модель Габриелла Мерман рассказала «СтарХиту», что сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк бросил ее в Дубае без денег, когда она находилась в положении.

Мерман пояснила, что инцидент произошел в 2022 году. Пара улетела в ОАЭ на медовый месяц. За границей, пояснила женщина, Костюк потратил все деньги, которые молодоженам подарили на свадьбу.

«[На отдыхе] Гриша буквально швырялся деньгами, мы жили в Бурдж-эль-Арабе, ездили исключительно на Rolls-Royce… А к концу поездки муж завел песню, что он весь в кредитах и залогах, что у него проблемы по стройке, которая скорее всего даже не существовала», — вспомнила модель.

По словам Мерман, затем Костюк улетел в Москву, чтобы якобы решить бизнес-вопросы, и пообещал супруге вернуться через три дня. Она призналась, что этот день — 28 февраля 2022 года — был последним, когда они виделись.

«Он оставил меня одну в Дубае на седьмом месяце беременности с двумя карточками, на которых вообще не было средств», — возмутилась женщина.

Мерман отметила, что по возвращении в Москву надеялась наладить отношения с Костюком, но тот «начал сливаться», когда семья модели отказалась помогать ему в решении финансовых вопросов.

«Гриша отвечает, что давно ничего не имеет с концертов матери, все проекты в минусе, так как огромный долг по театру. Театр у них в залоге, и Костюк реально должен всей Москве!» — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО.