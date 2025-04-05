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Менеджер забрал тело Паши Техника и показал последнее фото с ним

Менеджер Яровный займется транспортировкой тела рэпера Паши Техника из Таиланда
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Telegram-канал «Марк Яровный»

Менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Марк Яровный сообщил, что поехал за его телом в больницу в Таиланде. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Будет много бюрократических моментов. Сейчас клиника опять выставила счет, уже после смерти», — сказал он.

Яровный подтвердил, что будет заниматься транспортировкой тела. Информацию о дате и месте похорон и о том, будет ли прощание открытым, он опубликует после консультации с близкими покойного.

Менеджер также опубликовал одно из последних своих фото с Пашей Техником, сделанное на Пхукете в январе 2025 года.

«Тай навсегда для меня останется ужасной ассоциацией. Прощай, брат, мне очень будет тебя не хватать», — написал он.

В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

4 апреля состояние Паши Техника резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее бывшая жена Техника высказалась о его смерти.

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