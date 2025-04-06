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Вдова и сын Михаила Круга представили песню с 80-летия Победы

Певцы Ирина и Александр Круг выпустили песню «Ребята»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова Михаила Круга Ирина и ее сын Александр выпустили песню «Ребята». Об этом певица сообщила в Telegram-канале.

Премьера композиции посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музыку к песне написал Алексей Величко, а слова — Ольга Хорошенкова.

«Ода отваге и доблести российских воинов, которые вставали на защиту Отечества, проявляя несокрушимое мужество во все времена», — заявила артистка.

7 апреля 2024 года Александр Круг представил публике новую песню в честь дня рождения своего отца. Александр написал песню, в которой он обращается к отцу, прося прощения за свои ошибки, и выражает желание выступать вместе с ним на сцене.

В конце сентября Александр Круг признавался, что не хотел становиться артистом. Он захотел петь после учебы в кадетском корпусе. Сына шансонье мотивировала на это преподавательница по музыке. В декабре Александр стал женихом на программе «Давай поженимся!».

Ранее Глюкоза презентовала новый альбом.

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