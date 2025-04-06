Глюкоза презентовала новый альбом

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) анонсировала новый мини-альбом. Об этом сообщает Super.

Глюкоза рассказала, что в новом EP «Harmony» поделится личной историей. Певица рассказала о мини-альбоме во время концерта в одном из столичных клубов.

«Иногда в жизни бывает все непросто, но я считаю, что всегда надо идти вперед, верить в себя, прощать себе свои ошибки, делать выводы, но любить себя», — поделилась артистка.

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

22 октября Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Вскоре артистка заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой.

Ранее Глюкоза подняла свой гонорар на полмиллиона рублей.