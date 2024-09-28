Сын Михаила Круга признался, что не хотел быть артистом

Сын Михаила Круга Александр признался в интервью Светлане Бондарчук, что не хотел становиться артистом.

Вдова Михаила Круга Ирина отметила, что с детства пыталась привить сыну любовь к музыке, однако он не желал этого. По словам певицы, сын устроил истерику, когда она пыталась отдать его в музыкальную школу. Александр пошутил, что тогда «устроил концерт».

Александр уточнил, что захотел петь после учебы в кадетском корпусе. Его перевели в обычную школу, где учительница по музыке мотивировала сына шансонье стать артистом.

«Она заходит, забирает девчонок на конкурс, которые постоянно там поют. И выходит, закрывает дверь. Открывает, смотрит на меня: «Воробьев, а ты что сидишь? А ну встал и пошел с нами вместе». Она не слышала моего голоса, просто сказала: «Встал, пошел. У тебя такие родители, а ты не поешь? Не позорь меня», — поделился Круг-младший.

7 апреля Александр Круг представил публике новую песню в честь дня рождения своего отца. Александр написал песню, в которой он обращается к отцу, прося прощения за свои ошибки, и выражает желание выступать вместе с ним на сцене.

Ранее сын Михаила Круга объяснил, почему расстался с девушкой.