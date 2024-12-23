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Сын Михаила Круга ищет пай-девочку на «Давай поженимся!»

Певец Александр Круг пришел на шоу «Давай поженимся!» вместе с матерью
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Первый канал

Певец Александр Круг, сын шансонье Михаила Круга, стал женихом на программе «Давай поженимся!». Об этом стало известно из анонса Первого канала.

Круг пришел на программу вместе с матерью Ириной. Он заявил, что ищет «пай-девочку с красивыми ногами».

По словам 22-летнего музыканта, его будущая жена должна чтить семейные традиции и прислушиваться к его советам.

Он выразил готовность жениться на девушке, которая сможет продолжить строчку из песни его отца, которая начинается со слов: «Приходите в мой дом».

В 2024 году Михаилу Кругу исполнилось бы 62 года. У него двое сыновей от разных браков: Дмитрий и Александр. Последний из них активно снимается в различных телешоу, недавно он принимал участие в музыкальном проекте «Новая Фабрика звезд».

В конце сентября Александр Круг признавался, что не хотел становиться артистом. Он захотел петь после учебы в кадетском корпусе. Сына шансонье мотивировала на это преподавательница по музыке.

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