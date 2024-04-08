Сын Михаила Круга написал трогательную песню ко дню рождения отца

Александр Круг, сын известного российского исполнителя шансона Михаила Круга, в честь дня рождения своего отца — 7 апреля — представил публике свою новую песню, наполненную личными эмоциями. Текст песни опубликовала Ольга Медведева, сестра Михаила Круга, на своей странице в социальных сетях.

Михаил Круг известен своим вкладом в жанр российского шансона, и ежегодно 7 апреля, в день его рождения, его поклонники со всех уголков России собираются в Твери, чтобы почтить память артиста, посетив его могилу. В 2024 году исполнилось бы 62 года знаменитому певцу. У него двое сыновей от разных браков: Дмитрий и Александр. Последний из них активно участвует в музыкальном проекте «Новая Фабрика звезд».

Александр написал трогательную песню, в которой он обращается к отцу, прося прощения за свои ошибки и выражает желание выступать вместе с ним на сцене. В тексте песни прозвучали слова признательности, любви и стремление продолжить музыкальное наследие отца.

Поклонники называли Михаила Круга «королем русского шансона». Также он является автором и исполнителем лирической песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.

Ранее Сергей Жуков вступился за детей знаменитостей на «Новой Фабрике звезд».