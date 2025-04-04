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Защита обжаловала штраф блогеру Косенко, который бросил ребенка в сугроб

РИА Новости: блогер Косенко обжаловал приговор о штрафе за пропаганду наркотиков
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Сергей Косенко/Telegram

В московский суд поступила апелляционная жалоба от блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей в суде.

В конце января Никулинский суд Москвы оштрафовал Косенко на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Протокол был составлен на основе видео, выложенного инфлюенсером на YouTube.

Позднее ТАСС пояснял, что блогер подвергся наказанию из-за ролика «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна Аяуаска». В нем блогер рассказывает об галлюциногенном напитке-отваре, который используют для шаманских ритуалов в индейских племенах бассейна Амазонки.

Блогер Сергей Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики он сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

Ранее сообщалось, что в квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов.

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