В квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов

Квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов.

По данным издания, квартиру шумоизолируют, чтобы журналисты и соседи не смогли услышать, что там будет происходить. Выяснилось, что сейчас к квартире Ефремова в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ходом работ руководит 20-летняя дочь артиста Вера.

Известно, что после условно-досрочного освобождения (УДО) актеру запрещено будет менять место жительства. Вернется он в свою квартиру, где проживал до ареста.

Накануне сообщалось, что Ефремов после выхода из колонии отправится в Москву — на медицинское обследование. По данным Mash, у актера есть подозрения на проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком. При этом продюсер Евгений Морозов заявил, что у Ефремова уже запланирован первый съемочный день — за него артист якобы получит 2,5 млн рублей. Адвокат актера назвал фейком «все, что писали про роль, фильм и гонорар в СМИ», а режиссер Александр Карпиловский заверил, что Ефремову действительно «готовы платить миллионные гонорары».

Ранее Константин Хабенский раскрыл причину участия в «Ночном дозоре».