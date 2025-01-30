Суд оштрафовал за пропаганду наркотиков блогера Косенко, бросившего ребенка в сугроб

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет РИА Новости.

«Постановлением суда Косенко признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказано в публикации.

Протокол за пропаганду наркотиков в интернете составили на основе видео, выложенного на YouTube.

15 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Дело связано с видео, на котором блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

Ранее стало известно, что бросивший сына в сугроб блогер Косенко выплатил все долги перед налоговой.