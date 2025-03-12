Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бросившему ребенка в сугроб блогеру Косенко выписали новый штраф

Блогера Косенко оштрафовали за пропаганду зелий шаманов Амазонки
close
sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера Сергея Косенко, известного тем, что он бросил на видео своего ребенка в сугроб, оштрафовали за пропаганду зелий и отваров шаманов Амазонки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Косенко Сергей Сергеевич в открытом доступе сети Интернет <...> разместил видеозапись под названием «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна Аяуаска», просмотренную пользователями сети Интернет не менее 511 тыс. раз за год с момента опубликования», — указано в материалах дела.

Речь идет об галлюциногенном напитке-отваре, который используют для шаманских ритуалов в индейских племенах бассейна Амазонки.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотиков в интернете.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Ранее стало известно, что Косенко выплатил все долги перед налоговой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами