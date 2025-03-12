Бросившему ребенка в сугроб блогеру Косенко выписали новый штраф

Блогера Сергея Косенко, известного тем, что он бросил на видео своего ребенка в сугроб, оштрафовали за пропаганду зелий и отваров шаманов Амазонки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Косенко Сергей Сергеевич в открытом доступе сети Интернет <...> разместил видеозапись под названием «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна Аяуаска», просмотренную пользователями сети Интернет не менее 511 тыс. раз за год с момента опубликования», — указано в материалах дела.

Речь идет об галлюциногенном напитке-отваре, который используют для шаманских ритуалов в индейских племенах бассейна Амазонки.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотиков в интернете.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Ранее стало известно, что Косенко выплатил все долги перед налоговой.