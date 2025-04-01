Беркович поставит в колонии спектакль к 9 Мая

Отбывающая наказание в местах лишения свободы режиссер Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поставит в костромской колонии спектакль к 9 Мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Берконовости».

Беркович обратилась к своим подписчикам с просьбой поделиться семейными историями о годах Великой Отечественной войны. Ей интересны любые личные рассказы о не фронтовой жизни и быте того времени.

Ранее Беркович поставила в костромской колонии кукольный спектакль. Он занял третье место среди восьми участвовавших коллективов.

6 февраля сообщалось, что Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) этапировали в исправительную колонию (ИК) № 3 в Костромской области.

Беркович вместе с драматургом Светланой Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Тем не менее, суд выслушал стороны обвинения и защиты, после чего принял решение отправить обвиняемых в колонию.

Ранее сообщалось, что Беркович и Петрийчук могут ходатайствовать об УДО.