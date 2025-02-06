Беркович доставили в колонию в Костромской области

Театрального режиссера Евгению Беркович этапировали в исправительную колонию (ИК) № 3 в Костромской области. Об этом сообщили ее адвокаты.

«Она [Евгения Беркович] на сегодняшний день находится в ИК-3 УФСИН РФ по Костромской области», — говорится в сообщении.

В беседе с РБК представители Беркович сообщили, что лично Евгению пока не видели, но, по имеющимся сведениям, она находится в колонии.

Беркович вместе с драматургом Светланой Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Тем не менее, суд выслушал стороны обвинения и защиты, после чего принял решение отправить обвиняемых в колонию.

Персонажи пьесы Петрийчук — женщины, решившие виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. На создание спектакля были выделены средства Минкульта. Беркович приговорили к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы, Петрийчук — к 5 годам и 10 месяцам.

Ранее сообщалось, что Беркович и Петрийчук могут ходатайствовать об УДО.