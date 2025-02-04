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Евгению Беркович этапируют в колонию

Режиссера Беркович отправили в колонию после приговора по делу об оправдании терроризма
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Станислав Красильников/РИА Новости

Режиссера Евгению Беркович 4 февраля этапируют в колонию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Берконовости», который ведут близкие Беркович.

«Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно», — говорится в сообщении.

В группе поддержки драматурга Светланы Петрийчук, которая, как и режиссер, осуждена по делу об оправдании терроризма, уточняется, что по ней «подобной информации нет».

Апелляционный военный суд в декабре 2024 года смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук — до 5 лет и 10 месяцев. До этого обе были приговорены к шести годам колонии общего режима.

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения.

Персонажи пьесы Петрийчук — женщины, решившие виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги российского Минкульта, получил театральную премию «Золотая маска».

Накануне стало известно, что Беркович и Петрийчук смогут попросить об УДО в 2027 году.

Ранее в Кремле высказались о ситуации вокруг Беркович и Петрийчук.

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