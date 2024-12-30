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Беркович и Петрийчук смогут ходатайствовать об УДО в 2027 году

ТАСС: Беркович и Петрийчук могут ходатайствовать об УДО в 2027 году
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Станислав Красильников/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович, осужденные по делу об оправдании терроризма, могут ходатайствовать об УДО в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Одна из осужденных по делу сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении уже летом 2027 года, вторая — осенью 2027 года», — заявили правоохранители.

Отмечается, что режиссер может попросить об УДО в июле 2027 года, после истечения трех четвертей срока наказания, а драматург — в сентябре того же года.

25 декабря Апелляционный военный суд сократил наказание для Беркович и Петрийчук на несколько месяцев. Согласно решению апелляционного суда, Беркович назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет семь месяцев, а Петрийчук — пять лет 10 месяцев. В июле текущего года обеих женщин приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения.

Ранее в Кремле высказались о ситуации вокруг Беркович и Петрийчук.

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