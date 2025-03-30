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Концерт Канье Уэста в России отменили

Продюсер Финкельштейн: концерта рэпера Канье Уэста в РФ не будет из-за нацистских высказываний
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Daniel Cole/Reuters

Концерт американского рэпера Канье Уэста в России отменили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Евгения Финкельштейна — главу агентства PMI.

PMI вели переговоры с командой Канье Уэста и решили прекратить сотрудничество из-за нацистских и антисемитских высказываний артиста в социальных сетях.

Информация о возможном концерте Канье Уэста в Москве появилась в ноябре 2024 года. Были сообщения, что он планирует выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс мероприятия также не последовал.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в беседе с журналистами говорил, что Уэсту подошла бы любая площадка.

Также как потенциальные площадки рэпер рассматривал «Лужники» и «ВТБ арену». Причем рэперу предлагали за концерт, на который предполагалось собрать около 70 тысяч зрителей, до $8 млн (639,5 млн рублей).

Ранее юрист заявил, что Канье Уэст получил бы пять лет колонии в России.

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