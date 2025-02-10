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Канье Уэст получил бы пять лет колонии в России

Адвокат Жорин: рэпер Канье Уэст мог получить в России до 5 лет колонии за твиты
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Javier Rojas/Global Look Press

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», какие российские законы нарушил американский рэпер Канье Уэст своими публикациями в соцсети X.

Накануне артист опубликовал в своем аккаунте около 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Евреи ненавидят белых людей и используют темнокожих», «Я люблю Гитлера» и другими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам Жорина, за день Канье Уэст нарушил своими публикациями статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), 242 УК РФ («Распространение порнографии»), 282.4 УК («Неоднократная демонстрация нацистской символики») и 282 УК РФ («Разжигание межнациональной розни»).

«Лет пять лишения свободы он мог бы получить запросто, если бы находился в России и был гражданином РФ», — подчеркнул юрист.

10 февраля стало известно, что Канье Уэст лишился своего аккаунта на площадке X. При попытке открыть страницу появляется надпись о том, что ее больше не существует. У музыканта было больше 33 млн подписчиков.

Ранее стало известно, сколько стоила Канье Уэсту реклама футболки со свастикой.

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