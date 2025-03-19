Лидер «Руки вверх!» призвал Канье Уэста выступить в Москве «хоть в ангаре»

Сергей Жуков: Канье Уэсту нужно выступить в Москве на любой площадке

Американскому рэперу Канье Уэсту нужно приехать на выступление в Москву, не беспокоясь о площадке для проведения концерта. Это не так важно, как зрители и поклонники, которые приходят послушать исполнителя, заявил НСН лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

По словам музыканта, успешный концерт зависит не от площадки, а от того, кто приходит на концерт, любят ли артиста зрители и какую они создают атмосферу в зале.

«Можно напичкать зал спецэффектами, а можно выступать в ангаре, но если там среди зрителей у тебя десятки тысяч горящих сердец, то, поверьте, концерт будет таким же ярким, запоминающимся», — заявил Жуков.

В пример он привел «ВТБ Арену», заявив, что на ней многие звезды прекрасно выступают и радуют зрителей.

«Поэтому, думаю, Канье Уэсту не надо переживать, где выступать», — считает лидер «Руки вверх!».

Напомним, информация о возможном концерте Канье Уэста в Москве появилась в ноябре прошлого года. Были сообщения, что он планирует выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс мероприятия также не последовал. Также как потенциальные площадки рэпер рассматривал «Лужники» и «ВТБ арену». Причем рэперу предлагали за концерт, на который предполагалось собрать около 70 тысяч зрителей, до $8 млн (639,5 млн рублей).

Также отмечалось, что воспрепятствовать концерту Уэста могли городские чиновники, которые якобы не дали согласие на проведение массового мероприятия.

Ранее юрист заявил, что Канье Уэст получил бы пять лет колонии в России.