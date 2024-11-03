Канье Уэст может приехать с концертом в Россию уже в ноябре

Рэпер Канье Уэст собирается выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в середине ноября 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По информации канала, билеты на концерт музыканта поступят в продажу на следующей неделе. Уэсту, уверил инсайдер, перевели аванс за выступление. Точная цифра не раскрывается, но Baza предполагает, что речь идет о сумме в $2 млн (примерно 196 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Также источник Baza сообщил, что перед концертом Уэст проведет встречу с поклонниками — наподобие той, что у рэпера состоялась с фанатами в Азии. Тогда он и пел, и разговаривал с сидящими в зале гостями.

До этого СМИ публиковали информацию, что рэпер планирует выступить в «Лужниках». Однако, заявляет Baza, Канье решил выступить в Санкт-Петербурге, поскольку на московской площадке в ноябре уже холодно. Он собирается провести выступление в Москве уже в мае 2025 года.

30 июля Канье Уэст приезжал в Россию на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. В ночь на 1 июля музыкантпокинул столицу России.

Ранее стало известно, что Канье Уэст снял фильм о себе за $1 млрд.