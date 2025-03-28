Психиатр прокомментировал обещание Ефремова отказаться от алкоголя

Психиатр-нарколог Василий Шуров усомнился в обещании актера Михаила Ефремова отказаться от алкоголя. Запись выступления опубликована на YouTube-канале врача.

По его словам, изоляция в тюрьме не помогает людям избавиться от зависимости. Шуров подчеркнул, что не увидел у Ефремова намерения системно проработать свои психологические проблемы.

В феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.