Путин предложил направлять 10% от проката иностранных мультиков на развитие отечественных

Путин: проработать идею о 10% от проката иностранной анимации в пользу российской

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации. Инициативу российский лидер озвучил на заседании Совета по культуре и искусству, президента цитирует РИА Новости.

«‎И 10% от проката иностранных мультипликационных фильмов тоже, я подумал, можно направлять на развитие отечественной анимации. Ольга Борисовна, проработайте пожалуйста с Минфином. Потом скажите мне, какой результат»‎, — сказал президент главе Минкультуры Ольге Любимовой.

25 марта российский лидер предложил обсудить передачу книжной отрасли от Минцифры министерству культуры.

Отмечается, что с инициативой выступил член Совета, ответственный секретарь «Союза писателей России» Николай Иванов. Сейчас отрасль книгопечатания находится в ведении Минцифры РФ.

До этого Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ. Президент добавил, что наличие устаревших курсов в вузе зачастую отбивает желание у молодых студентов продолжать изучать выбранную профессию.

Ранее Путин призвал улучшать качество работы зарубежных филиалов МГУ.