Путин предложил обсудить передачу книжной отрасли от Минцифры министерству культуры

Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос передачи книжной отрасли министерству культуры РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что с предложением выступил член Совета, ответственный секретарь «Союза писателей России» Николай Иванов. Сейчас отрасль книгопечатания находится в ведении Минцифры РФ.

Путин попросил прокомментировать предложение главу Минкультуры Ольгу Любимову.

«Компетенции у нас есть, но, ... , нужны согласования и совет с нашими коллегами из Минцифры, поскольку у них, мне кажется, свой также есть план по развитию этой отрасли», — поделилась Любимова в рамках заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству с участием главы государства.

До этого Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ.

Президент добавил, что наличие устаревших курсов в вузе зачастую отбивает желание у молодых студентов продолжать изучать выбранную профессию.

Ранее Путин призвал улучшать качество работы зарубежных филиалов МГУ.