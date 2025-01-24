Путин призвал улучшать качество работы зарубежных филиалов МГУ

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные филиалы Московского государственного университета (МГУ) являются форпостами российского образования в мире. Его слова в ходе заседания попечительского совета МГУ приводятся на сайте Кремля.

Путин подчеркнул необходимость расширять возможности для граждан из дружественных государств изучать русский язык и историю. Он отметил, что для этого в том числе нужно улучшать качество работы и содержание образовательных программ зарубежных филиалов МГУ.

«Они являются настоящими форпостами российского образования в мире, и эта высокая миссия требует большой ответственности», — сказал Путин.

В ходе заседания российский лидер также вручил коллективу Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова орден «За доблестный труд».

В пятницу, 24 января, глава государства приехал в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.

В ноябре прошлого года Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет. Аналогичный указ был подписан главой государства в отношении ректора СПбГУ Николая Кропачева. Садовничему 85 лет, он занимает свой пост с 1992 года. Президент переназначал его в 2009, 2014 и 2019 годах.

Ранее Путин удивился размерам зарплаты в Москве.