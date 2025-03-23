Названы место и дата прощания с актрисой Голубкиной

Прощание с Голубкиной пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдут во вторник, 25 марта, в Храме святителя Николая на Трех Горах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).

Начало прощания запланировано на 11:00 мск. Актрису похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.

Голубкиной не стало 22 марта. По данным Telegram-канала SHOT, у актрисы был диагностирован рак крови третьей степени. Авторы писали, что в январе артистке понадобилась экстренная помощь врачей — она стремительно теряла вес и уже не могла самостоятельно вставать с постели.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал огромной потерей для театра и кино уход Ларисы Голубкиной. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

Ранее Михаила Боярского экстренно госпитализировали из-за болезни сердца.