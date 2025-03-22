«Пока такой нет»: актер Борис Щербаков — о Ларисе Голубкиной

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал огромной потерей для театра и кино смерть актрисы Ларисы Голубкиной. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

«Ой, Ларисушка, ой, Царство ей небесное. Это такая артистка, такой человечек! Очаровательная женщина. Это очень жалко. Это огромная потеря для нашего кино и театрального искусства. Великолепнейшая артистка, очень будет такой не хватать. Пока такой нет и неизвестно, когда будет. Царство небесное», — сказал он.

О том, что 22 марта на 86-м году жизни скончалась российско-советская актриса Лариса Голубкина, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Она сыграла в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу» и других. По данным СМИ, она боролась с раком крови.

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