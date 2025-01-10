Михаил Боярский экстренно госпитализирован из-за болезни сердца

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно доставлен в больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы.

Причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца. Сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние артиста, другие подробности пока неизвестны.

В беседе с Telegram-каналом Mash артист не стал подтверждать или опровергать новость о госпитализации.

«О подробностях состояния своего здоровья я общаюсь только с близкими», — заявил Боярский.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

Также Боярского поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал главного Д'Артаньяна России обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде.

27 декабря Путин подписал указ о награждении артиста Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства удостоил Боярского награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность.

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