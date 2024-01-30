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Михалков сказал, когда хочет начать работу над «евразийским Оскаром»

Режиссер Михалков: в 2024 году нужно создать Евразийскую киноакадемию

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков рассказал, когда хочет начать работу Евразийской киноакадемии. Его цитирует ТАСС.

Михалков напомнил, что уже создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара».

«Это было мое предложение, оно было поддержано Путиным и товарищем Си, и премьером Мишустиным. Это было спущено в министерство культуры. От Союза кинематографистов мы дали свои предложения по регламенту, ждем», — сказал он.

По словам Михалкова, идеальным вариантом он считает создание академии и вручение премии уже в 2024 году.

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства».

Михалков уже рассказывал, что в Евразийскую киноакадемию могут войти Китай, Индия и Иран. Платить за победу в Евразийской кинопремии он предложил миллион долларов.

Ранее звезда «Маргоши» рассказала о сталкере.

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