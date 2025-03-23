Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе, но поддержал такие проекты

Режиссер Никита Михалков заявил, что не готов взяться за съемки фильма о Донбассе, но активно поддерживает подобные инициативы, в том числе проекты студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь», — сказал режиссер в ходе творческого вечера в Москве.

Михалков отметил, что пока не ощущает «внутренней зрелости», которая позволила бы ему снять подобный фильм.

«У меня ребята мои из Академии уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно», — сказал режиссер.

Никита Михалков начал сниматься в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем». В 1967 году он дебютировал как режиссер, сняв картину «И эти губы, и глаза зеленые…». Он наиболее известен по проектам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем», «12». В 1984-м кинематографист удостоился звания народного артиста РСФСР.

Ранее Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации.