Газманов рассказал, кто может представить Россию на «Интервидении»

Народный артист России Олег Газманов рассказал, кто может представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

По слова Газманова, на «Интервидение» нужно отправить участников его национального музыкального проекта «Родники».

«Я думаю, что кто-то из «Родников» обязательно пробьется для участия на «Интервидении» и так далее. Смотря как это будет развиваться, и посмотрим, что будет дальше», — сказал Газманов.

Артист также заявил, что сам он не будет участвовать в конкурсе. Он также выразил мнение, что уже не осталось того «Евровидения», что было во времена ABBA — шведской группы, победившей в «Евровидении» в 1974 году.

«Я хочу сказать, что это правильное решение, абсолютно. Хватит участвовать в таких проектах, в которых нам нет места, потому что мы уже переросли это все», — сказал он, добавив, что в конкурсе должны участвовать страны, ценности которых схожи с российскими.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

Ранее первая россиянка на «Евровидении» оценила идею «Интервидения».