Сооснователя группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов

Бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» Александр Балунов (организация включена Минюстом в список иноагентов) (он же — Балу) внесен в реестр иностранных агентов. Минюст России опубликовал новых фигурантов перечня 21 марта.

В новый список также попали режиссер Иван Вырыпаев (организация включена Минюстом в список иноагентов) («Танец Дели»), стрит-арт-художник из Екатеринбурга Слава ПТРК (организация включена Минюстом в список иноагентов) и лауреат «Русского Букера» Михаил Шишкин.

Александр Балунов — один из основателей панк-коллектива «Король и Шут». Еще в школе он, Михаил Горшенев (Горшок) и Александр Щиголев (Поручик) создали группу «Контора». В 1988-м к ним присоединился Андрей Князев (Князь). Коллектив переименовали в «Король и Шут». На данный момент 52-летний рокер проживает в Калифорнии, куда перебрался еще 18 лет назад.

В декабре 2024 года Балунов был оштрафован судом Санкт-Петербурга по делу о дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

В мае того же года общественники обратили внимание на то, что Балунов в своих публикациях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) называет россиян «рабами» и «выродками». Они отмечали, что несмотря на критику российского общества, артист продолжает зарабатывать в России продажей своих книг.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии опровергло информацию об избиении комика Артемия Останина.