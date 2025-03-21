Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сооснователя группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов

Бывший басист «Короля и Шута» Балунов внесен в реестр иноагентов
close
alexandrbalunov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» Александр Балунов (организация включена Минюстом в список иноагентов) (он же — Балу) внесен в реестр иностранных агентов. Минюст России опубликовал новых фигурантов перечня 21 марта.

В новый список также попали режиссер Иван Вырыпаев (организация включена Минюстом в список иноагентов) («Танец Дели»), стрит-арт-художник из Екатеринбурга Слава ПТРК (организация включена Минюстом в список иноагентов) и лауреат «Русского Букера» Михаил Шишкин.

Александр Балунов — один из основателей панк-коллектива «Король и Шут». Еще в школе он, Михаил Горшенев (Горшок) и Александр Щиголев (Поручик) создали группу «Контора». В 1988-м к ним присоединился Андрей Князев (Князь). Коллектив переименовали в «Король и Шут». На данный момент 52-летний рокер проживает в Калифорнии, куда перебрался еще 18 лет назад.

В декабре 2024 года Балунов был оштрафован судом Санкт-Петербурга по делу о дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

В мае того же года общественники обратили внимание на то, что Балунов в своих публикациях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) называет россиян «рабами» и «выродками». Они отмечали, что несмотря на критику российского общества, артист продолжает зарабатывать в России продажей своих книг.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии опровергло информацию об избиении комика Артемия Останина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами