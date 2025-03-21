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МВД Белоруссии опровергло информацию об избиении комика Артемия Останина

МВД Белоруссии назвало ложной информацию об избиении силовиками комика Останина
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Telegram-канал «Mash»/Telegram-канал «Осторожно, новости»

МВД Белоруссии опровергло информацию о том, что российский комик Артемий Останин был избит после задержания местными силовиками. Заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале «МВД Беларуси».

Начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич назвал ложной новость о том, что Останину причинили телесные повреждения белорусские силовики. По его словам, подобную информацию распространяют «деструктивные СМИ».

«При задержании, при доставлении, при этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством», — уверил представитель МВД Белоруссии.

20 марта комик Артемий Останин, который был арестован за шутку о мужчине с инвалидностью, сообщил о своем избиении белорусскими силовиками. Он утверждал, что во время конвоирования из Белоруссии в Россию машина, в которой он сидел, заехала в лес. По словам комика, силовики вывели из автомобиля и стали избивать дубинками, а также использовали электрошокер.

15 марта стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Артемия Останина. По данным СМИ, причиной послужила шутка юмориста на шоу «Третий канал». Подробнее о деле Останина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Праге из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля.

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