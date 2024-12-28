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Сооснователя группы «Король и Шут» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Санкт-Петербурге музыканта Балунова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
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alexandrbalunov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал сооснователя и бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов города.

Его привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Суд назначил Балунову наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Известно, что последние 18 лет Балунов живет в Калифорнии (США).

В мае екатеринбургские общественники обратили внимание на публикации Балунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых звезда панк-группы называет россиян «рабами» и «выродками». Они подчеркнули, что вместе с тем Балунов продолжает зарабатывать в России продажей своих книг. После стало известно, что Генпрокуратура России проверит музыканта на экстремизм.

Балунов — один из основателей панк-коллектива «Король и Шут». Еще в школе он, Михаил Горшенев (Горшок) и Александр Щиголев (Поручик) создали группу «Контора». В 1988-м к ним присоединился Андрей Князев (Князь). Коллектив переименовали в «Король и Шут».

Протокол на Балунова составили в середине декабря.

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