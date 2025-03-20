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Соседов усомнился, что «Интервидение» обгонит по полярности «Евровидение»

Музкритик Сергей Соседов назвал устаревшим формат «Интервидения»
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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в беседе с Общественной Службой Новостей, что в ближайшем будущем «Интервидение» обгонит по популярности европейский аналог.

«Что за глупости? В «Евровидении» больше стран участвует, у этого конкурса мощная рекламная и медийная база. В то время как «Интервидение» себя еще никак не проявило», — заявил шоумен.

Соседов также напомнил, что «Интервидение» уже проводили в период с 1965 по 1980 год при участии ГДР, СССР, Польши, Венгрии и Чехословакии – но это была «другая жизнь и другие времена».

«Проекты такого формата, честно говоря, очень устарели. С тех самых пор, как прошло последнее «Интервидение», его больше не проводили», — добавил он.

Музкритик назвал туманной и запутанной информацию о том, в каком формате «Интервидение» будет существовать сегодня. Он считает непонятным, какие артисты и какие страны планируют принять участие в конкурсе.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали идею запретить турецкие сериалы.

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