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На Дудя и Слепакова составили новые протоколы о нарушении закона об иноагентах

«Осторожно, новости»: против Дудя и Слепакова могут возбудить уголовное дело
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Антон Новодережкин/ТАСС/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) составили новые протоколы о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Дудю и Слепакову может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ. Его могут возбудить после двух вступивших в силу штрафов за любое нарушение по статье об иноагентах.

Минюст признал Юрия Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

В августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя по иноагентской статье на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. В феврале 2025-го его оштрафовали по той же статье.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста России, юморист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом, негативно отзывался о гражданах РФ.

5 марта сообщалось, что Мосгорсуд назначил комику штраф в размере 30 тысяч рублей за посты в Telegram без иноагентской маркировки.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил о распространении фейковой рекламы от его имени.

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