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Дудя снова оштрафовали по иноагентской статье

В Москве оштрафовали журналиста Дудя за неуказание статуса иноагента
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд снова оштрафовал журналиста, блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по иноагентской статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кузьминский районный суд города Москвы.

Дудя оштрафовали еще на 40 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, уточнили в суде.

Минюст признал Юрия Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана иноагентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

В августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал блогера по той же статье на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судом было установлено, что с марта по май 2024 года Дудь распространил пять материалов в своем Telegram-канале без указания на то, что они произведены иноагентом или касаются его деятельности. Жалобу на этот штраф Мосгорсуд рассмотрит в марте.

Ранее стало известно, что контент Дудя и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) оплачивала украино-израильская компания.

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