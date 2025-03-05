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Слепакова оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие в Telegram плашки иноагента

Мосгорсуд утвердил штраф Слепакову за посты без маркировки иноагента
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Московский городской суд назначил комику Семену Слепакову (признан в РФ иностранным агентом) штраф в размере 30 тысяч рублей за посты в Telegram без иноагентской маркировки. Об этом сообщается в картотеке суда, пишет РИА Новости.

«Оставить постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — сказано в карточке административного дела.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, юморист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом, негативно отзывался о гражданах РФ. Кроме того, на своих концертах артист исполнял антироссийские песни.

Слепаков трижды пытался избавиться от статуса иноагента. Однако все эти попытки не увенчались успехом. В сентябре прошлого года комик решил обжаловать свой статус в Верховном суде. Однако и он отказался исключать артиста из реестра иноагентов.

Слепаков сейчас не проживает в России. В 2022 году он вместе с семьей переехал в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться в РФ.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) о статусе иноагента.

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