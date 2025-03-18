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Галкин сообщил о распространении фейковой рекламы от его имени

Комик Максим Галкин заявил, что мошенники распространяют фейковую рекламу от его имени
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Евгений Биятов/РИА Новости

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о мошенниках, которые пытаются заработать на его поклонниках.

Галкин рассказал, что аферисты распространяют фейковую рекламу от его имени. В рекламе мошенников сказано якобы о новых легких способах заработка.

«Я ничего не рекламирую сейчас! Вся инфа только в этом аккаунте!» — уверил комик.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

В мае 2023-го Галкин в первый раз подал иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра физлиц-иноагентов. Но ему отказали. Артист также пытался оспорить статус иноагента в апреле 2024-го.

Ранее в Госдуме назвали условие для возвращения в Россию Пугачевой и Меладзе.

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