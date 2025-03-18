Акунин об уголовном деле против него: «Дауншифтинг какой-то, прежние дела поавантажней»

Писатель Акунин посчитал неинтересной новость о уголовном деле против него

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) отреагировал в Telegram на то, что против него было возбуждено уголовное дело в России.

«На меня в РФ завели уже третье уголовное дело — теперь за игнорирование иноагентской маркировки и неуплату штрафов. Дауншифтинг какой-то, прежние дела поавантажней», — высказался писатель.

Накануне стало известно, что Бориса Акунина переобъявили в розыск в России. Это случилось после того, как прокуратура направила в следственные органы материалы против Чхартишвили для решения вопроса о его уголовном преследовании.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Впервые МВД объявило Акунина в розыск в январе 2024 года.

В феврале 2025 года сообщалось, что книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.

Книга была выпущена издательством Corpus в 2022 году, и в оригинальном варианте цитата Акунина присутствовала. В 2023-м произведение, вероятно, перепечатывали, когда Акунина внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) вспомнил, как эмигрировал из России из-за шуточного доноса.