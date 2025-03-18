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Noize MC вспомнил, как эмигрировал из России из-за шуточного доноса

Певец Noize MC признался, что впервые эмигрировал из России в декабре 2021 года
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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Музыкант Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев) признался в YouTube-интервью Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), что его отъезд из России проходил в два этапа.

Алексеев вспомнил, что впервые уехал из страны в декабре 2021 года, поскольку против него была инициирована проверка Следственным комитетом России. Его творчество проверяли на экстремизм по «шуточному» доносу знакомого.

«Он [знакомый] прикололся, но этого оказалось достаточно для того, чтобы инициировать такую проверку. Это были еще ковидные времена. У нас была только российская вакцина, поэтому при выборе страны мы руководствовались, пустят ли нас с такими документами. Это была Мексика», — рассказал музыкант.

По словам Noize MC, он пробыл в эмиграции порядка двух месяцев, но вернулся в Россию ради запланированного в Екатеринбурге концерта.

«Екатеринбург был в числе тех городов, где гайки еще не совсем закрутили. Была надежда, что концерт дадут сыграть, но она не оправдалась. Меня там не то, что на сцену не выпустили, а во всем здании перекрыли воду. Там, простите, говно нельзя было смыть», — заявил Алексеев.

Noize MC рассказал, что еще, будучи в Мексике, договорился с женой об отъезде из страны, если ситуация с Украиной «накалится». Он уехал из России 1 марта 2022, а семья присоединилась к нему спустя несколько дней. На данный момент Noize MC живет в Литве с женой и детьми.

Ранее Noize MC объяснил, почему выбрал Литву для эмиграции.

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