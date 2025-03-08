Кровотечение и реанимация. Евгений Петросян попал в больницу

Юморист, народный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением и находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Жена Петросяна Татьяна Брухунова отказалась от комментариев и попросила журналистов оставить ее семью в покое.

Евгений Петросян доставлен в столичную больницу. Артист находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Аналогичное сообщение разместил Telegram-канал Baza:

«Евгений Петросян госпитализирован в Москве. Он в реанимации», — говорится в публикации.

По данным Baza, Петросяну стало плохо сегодня утром, его родные вызвали скорую. Врачи диагностировали у 79-летнего юмориста желудочно-кишечное кровотечение, ему потребуется операция.

Telegram-канал Mash уточняет, что «медики проводят противошоковую терапию». Артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. Ему оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова отказалась подтверждать или опровергать госпитализацию мужа, но попросила оставить ее семью в покое.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое. Имейте совесть»,

— написала она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

К сообщению Брухунова приложила снимок экрана своего телефона, на котором можно увидеть множество непринятых звонков с разных номеров.

Предыдущие госпитализации

В мае 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что Петросян попал в больницу с переломом предплечья, после которого врачи должны были вставить в кость титановые пластины.

Годом ранее, 2 мая 2023 года Telegram-канал SHOT писал, что Петросян доставлен в больницу им. Боткина из-за обострения гипертонической болезни.

«Накануне юмористу стало плохо и, по предварительной информации, он ударился головой. Врачи делали обследование и проверяли наличие «свежих» травм черепа, но их, к счастью, не было обнаружено», — отмечалось в публикации.

Спустя два дня, 4 мая 2023 года, иную версию событий изложил Telegram-канал Mash. По его данным, Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта, который вживляется в кость нижней челюсти. После операции он пожаловался на непрекращающееся кровотечение, головокружение, тошноту и озноб. Врачи диагностировали воспаление и поместили его в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

Сам артист тогда отреагировал на эти сообщения саркастически.

«Во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — написал он в Telegram-канале «Петросян Live».