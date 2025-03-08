Кровотечение и реанимация. Евгений Петросян попал в больницу

Евгений Петросян доставлен в столичную больницу. Артист находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.
Аналогичное сообщение разместил Telegram-канал Baza:
«Евгений Петросян госпитализирован в Москве. Он в реанимации», — говорится в публикации.
По данным Baza, Петросяну стало плохо сегодня утром, его родные вызвали скорую. Врачи диагностировали у 79-летнего юмориста желудочно-кишечное кровотечение, ему потребуется операция.
Telegram-канал Mash уточняет, что «медики проводят противошоковую терапию». Артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. Ему оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.
Жена Петросяна Татьяна Брухунова отказалась подтверждать или опровергать госпитализацию мужа, но попросила оставить ее семью в покое.
«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое. Имейте совесть»,
— написала она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
К сообщению Брухунова приложила снимок экрана своего телефона, на котором можно увидеть множество непринятых звонков с разных номеров.
Предыдущие госпитализации
В мае 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что Петросян попал в больницу с переломом предплечья, после которого врачи должны были вставить в кость титановые пластины.
Годом ранее, 2 мая 2023 года Telegram-канал SHOT писал, что Петросян доставлен в больницу им. Боткина из-за обострения гипертонической болезни.
«Накануне юмористу стало плохо и, по предварительной информации, он ударился головой. Врачи делали обследование и проверяли наличие «свежих» травм черепа, но их, к счастью, не было обнаружено», — отмечалось в публикации.
Спустя два дня, 4 мая 2023 года, иную версию событий изложил Telegram-канал Mash. По его данным, Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта, который вживляется в кость нижней челюсти. После операции он пожаловался на непрекращающееся кровотечение, головокружение, тошноту и озноб. Врачи диагностировали воспаление и поместили его в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.
Сам артист тогда отреагировал на эти сообщения саркастически.
«Во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — написал он в Telegram-канале «Петросян Live».
Евгений Петросян ведет юмористические передачи с 1960-х годов. Он известен по шоу «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». В декабре прошлого года в интервью Роману Костомарову артист говорил, что мало что делает для поддержания своего здоровья и никак не может найти время, чтобы пройти полноценное обследование.