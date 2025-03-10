Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей из-за «жутких болей»

Народная артистка России Лариса Долина обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия. Певица, утверждает SHOT, травмировала плечо на фоне загруженного рабочего графика. Из-за травмы она практически не может шевелить рукой и испытывает «жуткие боли» в плече.

Врачи рекомендовали Ларисе Долиной снизить нагрузку и пройти специальный комплекс лечебной физической культуры после восстановления после травмы. Однако Лариса Долина, заявляет SHOT, не намерена отказываться от гастролей по России и спектаклей, несмотря на проблемы со здоровьем.

Накануне сообщалось, что Евгения Петросяна выписали из больницы. Юморист пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали состояние Петросяна и оперировали его. Уже 10 марта Петросян может провести концерт в Серпухове.

О том, что Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением и находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина открыла новый проект.