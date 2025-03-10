Евгений Петросян проведет концерт сразу после выписки из больницы

Юморист Петросян подтвердил, что проведет концерт в Серпухове после выписки

Народный артист РСФСР Евгений Петросян подтвердил РИА Новости, что его запланированный на 10 марта концерт в Серпухове состоится.

«У меня сегодня концерт в Серпухове», — немногословно прокомментировал свою выписку из больницы юморист.

Мероприятие состоится в ДК «Россия». На выступлении артист представит новую программу «Петросян шоу».

9 марта стало известно, что Петросяна выписали из медицинского учреждения. Артист пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали его состояние и прооперировали.

До этого жена Петросяна Татьяна Брухунова опровергала сообщения о том, что юморист в реанимации. Она поясняла, что супруг находился в клинике в «штатном режиме».

О том, что Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением и находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной потребовалась помощь врачей из-за «жутких болей».