Мишустин рассказал, что позволило Ларисе Голубкиной достичь вершин мастерства

Российский премьер Михаил Мишустин поздравил в 85-летием народную артистку России Ларису Голубкину. Его поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Чиновник отметил, что работы именинницы в кино и театре многие годы восхищают миллионы поклонников.

«Яркий драматический талант, вокальное мастерство, особая глубина и выразительность — это те качества, которые позволили Вам достичь вершин актерского мастерства», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что Голубкина «неповторима» как в мелодраме, так и в комедии, и пожелал ей здоровья, весеннего настроения и всего наилучшего.

До этого артистку поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. По его словам, Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и на сцене Центрального академического театра Российской армии.

Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Строгий отец хотел, чтобы его дочь стала биологом, но Лариса, с детства мечтавшая о творчестве, выбрала сцену. В 22 года она сыграла свою дебютную и самую успешную роль, а в 37 — вышла замуж за звезду советского кинематографа Андрея Миронова.

Голубкина дебютировала в кино в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ. Она снималась в проектах «Трое в лодке, не считая собаки», «Идеальная пара», «Освобождение: Огненная дуга», «Грустить не надо», «Сказка о царе Салтане» и других.

Ранее Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей.